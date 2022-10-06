«Все обязаны»‎: экс-супруг Лазаревой Шац рассказал, как трудно выживать ему в Израиле

Популярный ведущий ТВ и юморист Михаил Шац, эмигрировавший из РФ, поведал о сложностях жизни в Израиле.

Юморист Михаил Шац выразил уверенность в том, что Израиль - это не страна людей, считающих, что им "все обязаны".

Он пояснил, что зарубежное государство требует от эмигрантов "внутренней решимости пройти путь".

Шац поделился впечатлениями от проживания на чужбине: "В Израиле ничего не работает по первому требованию. Ничего. В моей практике, в моем опыте, весь путь, который я там прохожу сейчас, в Израиле, это всегда несколько заходов на одну и ту же проблему, их два-три или четыре бывает".

Ведущий заявил, что в чужой стране ни одну проблему не решишь "с нахрапа".