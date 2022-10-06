В России создадут костюм солдата будущего «Легионер» к концу 2023 года
2022-10-06
10:01
Российские оборонные концерны уже к концу 2023 года намерены завершить разработку инновационного защитного костюма "Легионер".
6 октября источник российского информагентства "РИА Новости" сообщил, что в России намерены ускорить разработку экипировочного защитного костюма "Легионер", завершив её к концу 2023 года. По словам информатора, изначально предполагалось, что российские "Легионеры" будут закончены за два-три года, однако сторона, заказавшая разработку, попросила нарастить темпы производства.
Аналитики предполагают, что просьба от ускорении разработки "Легионера" была инициирована Министерством обороны России для повышения качества наступательного потенциала российских солдат в ходе спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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