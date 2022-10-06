В России создадут костюм солдата будущего «Легионер» к концу 2023 года

Российские оборонные концерны уже к концу 2023 года намерены завершить разработку инновационного защитного костюма "Легионер".

6 октября источник российского информагентства "РИА Новости" сообщил, что в России намерены ускорить разработку экипировочного защитного костюма "Легионер", завершив её к концу 2023 года. По словам информатора, изначально предполагалось, что российские "Легионеры" будут закончены за два-три года, однако сторона, заказавшая разработку, попросила нарастить темпы производства.

Аналитики предполагают, что просьба от ускорении разработки "Легионера" была инициирована Министерством обороны России для повышения качества наступательного потенциала российских солдат в ходе спецоперации.