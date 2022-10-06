Антонов: Россия защитит Крым и новые регионы как части своей страны

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о намерениях вооружённых сил РФ защищать Крым и недавно присоединившиеся к России территории.

Утром четверга посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов публично заявил, что командование вооружёнными силами РФ отдало приказ о непоколебимой защите Крыма и регионов, недавно ставших российскими, среди которых Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

По мнению Антонова, армия России будет непоколебима в обороне территорий, ставших частью страны, а российское правительство не пойдёт ни на какие компромиссы с Киевом по данному вопросу.