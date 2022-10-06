Два беспилотника ВСУ сбиты при попытке атаковать Антоновский мост в Херсоне

2022-10-06

10:34

Российские войска сбили два украинских дрона на подлёте к Антоновскому мосту с целью нанести удар по данному сооружению.

Утром 6 октября официальный представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что системы противовоздушной обороны вооружённых сил России перехватили и уничтожили два украинских ударных беспилотника, которые намеревались нанести бомбовый удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

По словам Стремоусова, ВСУ не прекращают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Херсонской области, атакуя сооружения в Херсоне и Новой Каховке.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 