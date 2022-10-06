Два беспилотника ВСУ сбиты при попытке атаковать Антоновский мост в Херсоне
2022-10-06
10:34
Российские войска сбили два украинских дрона на подлёте к Антоновскому мосту с целью нанести удар по данному сооружению.
Утром 6 октября официальный представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что системы противовоздушной обороны вооружённых сил России перехватили и уничтожили два украинских ударных беспилотника, которые намеревались нанести бомбовый удар по Антоновскому мосту в Херсоне.
По словам Стремоусова, ВСУ не прекращают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Херсонской области, атакуя сооружения в Херсоне и Новой Каховке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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