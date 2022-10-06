Politico: страны ЕС используют санкционные лазейки для торговли сталью с Россией

Политический обозреватель Politico сообщает, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) продолжают торговать статью с Россией благодаря санкционным лазейкам.

Несмотря на требования украинских чиновников прекратить «стальной товарооборот» с Россией, некоторые страны ЕС продолжает торговать статью с Россией, используя санкционные лазейки. В частности, речь идет о Бельгии и Италии, которые не готовы рисковать потерять десятки тысяч рабочих мест при отказе покупки стали у российской стороны.

Брюссель в безвыходном положении, так как если лазейки будут перекрыты, то ЕС не сможет торговать сталью с Россией, а это чревато рецессией сталелитейной промышленности. Закупка стали находится в центре внимания, та как в ближайшее время Европейская комиссия (ЕК) планирует ввести новый пакет санкций, в который попадет этот металл.

Экономический советник президента Украины Александр Роднянский называет действия ЕС неправильными и считает, что в любом случае «ЕК постарается смягчить удар по европейской экономки». Тем не менее, еврозона не готова полностью отказываться от российской стали, как и от энергоресурсов.

При этом первые санкции против сталелитейной промышленности России были введены еще в марте, однако некоторые виды стали по-прежнему поступают в ЕС на миллиарды долларов. Только Бельгия и Италии за полгода принесли Москве более 3 миллиардов долларов при покупке стальной продукции. Официально запрещен ввоз только «стальной продукции», а остальные «полуфабрикаты» до сих пор не попадают в санкционный список.