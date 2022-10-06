Fakt: населению Польши разрешат строить личные бомбоубежища

На фоне украинского конфликта жители Польши приобрели интерес к строительству бомбоубежищ буквально у себя во дворах. Правительство страны планирует упростить установку укради площадью до 35 кв.м.

По информации издания Fakt, правительство Польши не просто разрешит строить личные бомбоубежище населению страны, но и освободит от обязанности получения разрешения на такое строительство. Условие только одно — площадь укрытия для личного пользования не должна превышать 35 квадратных метров.

В Польше осталось довольно много бомбоубежищ, которые остались со времен Польской Народной Республики, однако их состояние оставляет желать лучшего. Кроме того, найти такое укрытие достаточно сложно — фактически не осталось гражданских маршрутов для того, чтобы к ним пройти.

Проект внесения изменений в строительное законодательство опубликован в правительственном законодательном центре Польши. Если его примут, то большинство изменений вступят в силу в начале 2023 года, а некоторые с момента официального опубликования.

При этом поляки не слишком ждут официального разрешения от правительства. Сообщается, что жители частных домов уже начали строить сооружения у себя на задних дворах, не получая при этом никакого разрешения от местных властей.