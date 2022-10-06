Захарова: генсек ООН Гутерриш не имеет право на личное мнение референдумах

Мария Захарова раскритиковала позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша касательно референдумов о вхождении новых территорий в состав РФ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что заявивший о непризнании итогов референдумов о вхождении 4 новых регионов в состав России генсек ООН Антониу Гутерриш не должен иметь своего личного мнения в этом вопросе, поскольку является представителем организации и публично должен выражать лишь общую позицию её членов.

Также Захарова считает, что в недавнем выступлении советник Гутерриша Стефан Дюжаррик пытался оправдаться за слова генсекретаря ООН, однако в этом выступлении правительство России не услышала ничего обнадёживающего.