Захарова: генсек ООН Гутерриш не имеет право на личное мнение референдумах
2022-10-06
10:48
Мария Захарова раскритиковала позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша касательно референдумов о вхождении новых территорий в состав РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что заявивший о непризнании итогов референдумов о вхождении 4 новых регионов в состав России генсек ООН Антониу Гутерриш не должен иметь своего личного мнения в этом вопросе, поскольку является представителем организации и публично должен выражать лишь общую позицию её членов.
Также Захарова считает, что в недавнем выступлении советник Гутерриша Стефан Дюжаррик пытался оправдаться за слова генсекретаря ООН, однако в этом выступлении правительство России не услышала ничего обнадёживающего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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