Foreign Policy: в Европе начались протесты против антироссийских санкций

По сообщению издания Foreign Policy, сразу в нескольких европейских государствах начались протесты против антироссийских санкций. В частности, они проходят в Болгария, Словакии и Чехии.

Население Европы уже ощутило последствия «энергетической войны Владимира Путина»: инфляция на рекордном уровне, снижение рейтинга политиков, смена правительств и непрерывно растущие цены на энергетические носители. Санкции против России становятся все более непопулярной мерой.

Буквально несколько дней назад десятки тысяч людей вышли на Вацлавскую площадь в Праге. Они требовали помощи от правительства Чехии в условиях энергетического кризиса. Волнениями в обществе пользуются «маргинальные и экстремистские политические силы», которые призывают прекратись поддержку Украины и начать переговоры о возобновлении поставок газа из России.

Аналитики считают, что начало протестов — это признак того, что стратегия Кремля работает. Российская сторона и дальше будет использовать инструменты «энергетической войны», так как она не противоречит ее интересам — Европа в любом случае будет продолжать покупать энергетические ресурсы.

Риски политической стабильности растут в Словакии, Чехии, Болгарии и других странах Центральной Европы. Недовольство общества перекидывается и на крупные экономики Европы — Германию и Великобританию. Люди обеспокоены тем, что не смогут платить за отопление и настаивают на проведении досрочных выборов и прекращении поддержки Украины.