Экс-полицейский застрелил не менее 34 человек в детском центре Тайланда

2022-10-06

11:05

6 октября в тайском городе Накланг бывший сотрудник местной полиции совершил вооружённое нападение на детский центр.

В четверг утром телевидение Тайланда экстренно сообщило, что в местном городе Накланг провинции Нонгбуалампху экс-сотрудник полиции пробрался в детский центр с оружием, застрелив не менее 34-ух человек. Известно, что среди погибших есть как дети, так и взрослые, находившиеся в здании в качестве педагогов и охранников.

По данным тайского телевидения, правительство страны поручило поднять все военизированные ведомства по тревоге с целью разыскать и задержать нападавшего, который сумел скрыться с места преступления.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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