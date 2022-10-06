Глава Минэнерго Украины призвал Запад к санкциям против «Росатома» из-за ЗАЭС

Украинский министр энергетики Герман Галущенко обратился к западным лидерам с просьбой внести российский "Росатом" в санкционные списки.

Утром четверга лидер Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что западным странам следует внести российский "Росатом" в новые списки санкционных мер против Москвы в связи со вчерашним указом Владимира Путина о переходе Запорожской атомной электростанции под контроль России.

По мнению Галущенко, переход ЗАЭС под контроль российских специалистов не является законным, ввиду чего Киев желает, чтобы Евросоюз ввёл санкции не только против "Росатома", но и против всей ядерной энергетики российского государства.