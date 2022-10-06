Censored: Спирс опубликовала пляжное фото, полностью обнажившись
2022-10-06
11:22
Американская певица Бритни Спирс продолжает эпатировать публику "обнажёнными" кадрами.
Известная на весь мир американская певица Бритни Спирс продолжает эпатировать публику "обнажёнными" кадрами.
В этот раз звезда решила попозировать перед камерой без купальника.
Спирс опубликовала в сети несколько пляжных фото. На этих снимках знаменитость совершенно голая.
Только шляпа и наручные часы на Бритни. Да, певица слегка прикрыла интимное место и грудь сердечками.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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