Censored: Спирс опубликовала пляжное фото, полностью обнажившись

2022-10-06

11:22

Американская певица Бритни Спирс продолжает эпатировать публику "обнажёнными" кадрами.

Известная на весь мир американская певица Бритни Спирс продолжает эпатировать публику "обнажёнными" кадрами.

В этот раз звезда решила попозировать перед камерой без купальника.

Спирс опубликовала в сети несколько пляжных фото. На этих снимках знаменитость совершенно голая. 

Только шляпа и наручные часы на Бритни. Да, певица слегка прикрыла интимное место и грудь сердечками.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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