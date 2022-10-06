Khaosod: экс-полицейский открыл стрельбу в детском центре Таиланда — погибло более 30 человек

Бывший подполковник политики Таиланда открыл стрельбу из пистолета в Центре развития ребенка в провинции Нонг Буа Лампху. Инцидент привел к гибели более 30 человек, большинство из которых дети.

6 октября 2022 года, экс-полицейский подполковник Панья Хамраб открыл стрельбу в детском центре в провинции Нонг Буа Лампху. Сообщается, что на текущий момент его так и не задержали и объявили в розыск. Предполагается, что нападающий мог покончить с собой.

Хамраб открыл стрельбу в Центре развития ребенка в Административной провинции Нонг Буа Лампху несколько часов назад. Известно, что он передвигался на четырехдневном пикапе Toyota Vigo белого цвета.

По предварительным данным погибло более 30 человек, большинство из которых дети. Также, под открытый огонь попали подростки и взрослые, однако точное количество погибших полиция пока не сообщает.

Полицейские из участка На Кланг сообщили, что подозреваемый мог застрелится с женой и собственными детьми, при этом розыски продолжаются. Экс-подполковника полиции Панья Хамраба уволили накануне инцидента, причины увольнения не разглашаются.