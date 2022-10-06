Белорусы и россияне будут допущены к международным соревнованиям по боксу в Испании

Такое решение принял совет директоров Международной ассоциации бокса. Допуск будет и у технических представителей стран.

Боксерам позволят выступить под своими флагами. А если среди белорусских или российских спортсменов будут победители, в их честь, как и полагается, включат национальный гимн.

Из заявления представителей Международной ассоциации бокса:

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия»

С 14 по 22 октября в Черногории будет проводится женский чемпионат Европы по боксу. С 14 по 26 ноября пройдет молодежный чемпионат мира в Испании.

В мае следующего года состоится чемпионат по боксу среди мужчин.