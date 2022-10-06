Песни Моисеева исчезли со стриминговых площадок после кончины артиста
2022-10-06
11:55
Телеграм-канал "Неопра, блин!" сообщает, что хиты Бориса Моисеева недоступны для прослушивания на таких известных платформах, как "VK Музыка" и "Яндекс.Музыка".
Исполнитель Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября днём, а это чуть больше недели назад.
Интерес публики к творчеству покойного артиста сейчас повышен, но основные хиты певца по какой-то причине исчезли с отечественных стриминговых площадок.
Недоступны хиты Моисеева для прослушивания в "VK Музыке" и "Яндекс.Музыке". Юзеры могут найти только дуэты артиста с коллегами. Об этом сообщает Телеграм-канал "Неопра, блин!".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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