Песни Моисеева исчезли со стриминговых площадок после кончины артиста

Телеграм-канал "Неопра, блин!" сообщает, что хиты Бориса Моисеева недоступны для прослушивания на таких известных платформах, как "VK Музыка" и "Яндекс.Музыка".

Исполнитель Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября днём, а это чуть больше недели назад.

Интерес публики к творчеству покойного артиста сейчас повышен, но основные хиты певца по какой-то причине исчезли с отечественных стриминговых площадок.

Недоступны хиты Моисеева для прослушивания в "VK Музыке" и "Яндекс.Музыке". Юзеры могут найти только дуэты артиста с коллегами. Об этом сообщает Телеграм-канал "Неопра, блин!".