«По блату»: Садальский раскрыл тайну появления Меньшовой на Первом канале

Актёр и блогер Станислав Садальский раскрыл тайну появления Юлии Меньшовой на Первом канале.

Станислав Садальский уверяет, что Юлия Меньшовова попала на Первый канал по блату. Слово за дочь оскароносный режиссер, ныне покойный, Владимир Меньшов.

В своём Телеграм-канале Садальский написал: "Я не раскрывал зрителям правду, каким образом вы попали на Первый канал, сколько титанических усилий пришлось приложить вашему отцу, знаменитому режиссеру.

Хочется, конечно, объективно относиться к "звездным" детям, но, как ни крути, актриса вы, мягко говоря… Желаю найти себя".