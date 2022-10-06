«По блату»: Садальский раскрыл тайну появления Меньшовой на Первом канале
2022-10-06
12:05
Актёр и блогер Станислав Садальский раскрыл тайну появления Юлии Меньшовой на Первом канале.
Станислав Садальский уверяет, что Юлия Меньшовова попала на Первый канал по блату. Слово за дочь оскароносный режиссер, ныне покойный, Владимир Меньшов.
В своём Телеграм-канале Садальский написал: "Я не раскрывал зрителям правду, каким образом вы попали на Первый канал, сколько титанических усилий пришлось приложить вашему отцу, знаменитому режиссеру.
Хочется, конечно, объективно относиться к "звездным" детям, но, как ни крути, актриса вы, мягко говоря… Желаю найти себя".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Госдеп: США не будут размещать американское ядерное оружие в Польше
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе