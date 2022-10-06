Солистка Тату Катина назвала москвичей избалованными
2022-10-06
12:14
Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина утверждает, что мосвичи очень избалованнные по сравнению с жителями других регионов.
Экс-участница музыкального коллектива "Тату" Лена Катина заявила, что москвичи отличаются от соотечественников, проживающих в других городах РФ.
Певица утверждает, что москвичи более избалованные, чем люди из других регионов.
Также Катина выделила еще одну особенность столичных жителей - быстрый темп жизни.
Елена высказалась по поводу: "В Москве ритм жизни, как и в любом мегаполисе, достаточно скоростной, поэтому когда ты приезжаешь в какой-то другой город, то видишь, что там люди более расслабленные: не так суетятся, не так торопятся".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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