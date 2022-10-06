Солистка Тату Катина назвала москвичей избалованными

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина утверждает, что мосвичи очень избалованнные по сравнению с жителями других регионов.

Экс-участница музыкального коллектива "Тату" Лена Катина заявила, что москвичи отличаются от соотечественников, проживающих в других городах РФ.

Певица утверждает, что москвичи более избалованные, чем люди из других регионов.

Также Катина выделила еще одну особенность столичных жителей - быстрый темп жизни.

Елена высказалась по поводу: "В Москве ритм жизни, как и в любом мегаполисе, достаточно скоростной, поэтому когда ты приезжаешь в какой-то другой город, то видишь, что там люди более расслабленные: не так суетятся, не так торопятся".