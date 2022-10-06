Легостаев принёс извинения поклонникам за то, что заставил их поволноваться, записав видео в аэропорту Сочи

Певец Константин Легостаев извинился перед фанатами, что своим исчезновением заставил их волноваться не на шутку.

Перед вылетом из Сочи Константин Легостаев записал видео.

"5-tv.ru" передаёт обращение Константина Легостаева к почитателям его таланта, в котором музыкант просил прощения за "свою пропажу".

"Я покидаю город Сочи я хочу вас поблагодарить за вашу поддержку, понимание, за ваше терпение. Хочу вам сказать: простите меня, пожалуйста, за тот нервяк, который я вам доставил.

Никогда не знаешь, оказывается, что и где с тобой может произойти".