Муромов назвал размер своей мизерной пенсии

Михаил Муромов пожаловался на своё мизерное пенсионное пособие. Денег не хватает даже на оплату ЖКХ.

Певец Михаил Муромов признался, что его пенсия очень скудная. Музыкант получает всего 11 000 российских рублей ежемесячно.

Исполнитель пожаловался, что этих денег не хватает даже для оплаты коммунальных услуг. Звезда сцены убеждён, что заработал хотя бы на 40 000 рублей пенсионного пособия.

В интервью порталу BLITZ+ он заявил: "Сорок тысяч рублей пенсия должна быть. У меня она 11 с копейками. Я вообще не понимаю, почему надо платить за некоторые вещи дважды.

Купишь квартиру, потом платишь еще налог на имущество. Это оплата за одно и тоже. Просто воровство и принуждение".