Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Страны Европейского союза окончательно утвердили восьмой антироссийский санкционный пакет.

6 октября постпреды Европейского союза утвердили восьмой пакет санкций против России, в рамках которого устанавливаются потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, перевозимые кораблями по морю. Также страны ЕС запретили поставлять в Россию продукцию из стали, сигареты, стрелковое оружие, технику, химию, пластмассу и военный транспорт.

Кроме того, в восьмом антироссийской санкционном пакете постановляется запретить европейским биржам обслуживать кошельки россиян с криптовалютой.