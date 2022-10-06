Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России
2022-10-06
12:35
Страны Европейского союза окончательно утвердили восьмой антироссийский санкционный пакет.
6 октября постпреды Европейского союза утвердили восьмой пакет санкций против России, в рамках которого устанавливаются потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, перевозимые кораблями по морю. Также страны ЕС запретили поставлять в Россию продукцию из стали, сигареты, стрелковое оружие, технику, химию, пластмассу и военный транспорт.
Кроме того, в восьмом антироссийской санкционном пакете постановляется запретить европейским биржам обслуживать кошельки россиян с криптовалютой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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