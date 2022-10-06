Уволенному главе нацбанка Украины Шевченко предъявили подозрение в госизмене
2022-10-06
12:44
Экс-директор Национального банка Украины Кирилл Шевченко подозревается в государственной измене украинскими спецслужбами.
Украинские СМИ сообщают, что подавший в отставку по собственному желанию президент Национального банка Украины Кирилл Шевченко получил подозрение в госизмене от НАБУ. По данным журналистов, в период с 2014 по 2019 год Шевченко возглавлял "Укргазбанк", и в это время из банка было незаконно выведено 206 миллионов гривен.
Примечательно, что силовики отправили по почте сообщение с подозрением к Кириллу Шевченко на работу вопреки его увольнению, поскольку местоположение подозреваемого не установлено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Госдеп: США не будут размещать американское ядерное оружие в Польше
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе