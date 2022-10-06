RT: в отношении Кара-Мурзы заведено дело о госизмене за помощь странам НАТО
2022-10-06
12:55
Признанный в России иноагентом политик Владимир Кара-Мурза стал фигурантом уголовного дела о госизмене.
Российское информационное издание Russia Today сообщает, что Владимиру Кара-Мурзе предъявлено обвинение в государственной измене, поскольку установлено, что в течение многих лет он спонсировал организации стран НАТО, наносящие ущерб российскому государству. По данным следствия, Кара-Мурза переводил по 30 тысяч долларов за рубеж каждый месяц.
Примечательно, что ещё в августе суд Москвы продлил заключение под стражей Владимиру Кара-Мурзе, который обвиняется в дискредитации российских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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