RT: в отношении Кара-Мурзы заведено дело о госизмене за помощь странам НАТО

Признанный в России иноагентом политик Владимир Кара-Мурза стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

Российское информационное издание Russia Today сообщает, что Владимиру Кара-Мурзе предъявлено обвинение в государственной измене, поскольку установлено, что в течение многих лет он спонсировал организации стран НАТО, наносящие ущерб российскому государству. По данным следствия, Кара-Мурза переводил по 30 тысяч долларов за рубеж каждый месяц.

Примечательно, что ещё в августе суд Москвы продлил заключение под стражей Владимиру Кара-Мурзе, который обвиняется в дискредитации российских военных.