Захарова раскритиковала недопуск России к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недопуск российской стороны к расследованию чрезвычайных происшествий на трубопроводах «Северный поток».

Захарова подчеркнула, что «это классика жанра», потому что западные страны незаинтересован допускать Россию к информации, которую они же хотят скрыть. Недопуск собственника трубопроводов к расследованию фактически подтверждает то, что Западу есть что скрывать.

Представитель российского МИД напомнила, что западные страны аналогично не допускали Россию к расследованию крушения малазийского самолета Boeing рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что российская сторона «должна и обязана» принять участие в расследовании аварии на ветках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», так как является их собственником и заинтересованной стороной.

По мнению Новака, заинтересованными сторонами в диверсиях на трубопроводах могут быть Польша, США и Украины. Он также согласен с мнением генпрокурора РФ Игоря Краснова, который считает, что Запад не хочет скрывать свои намерения уничтожить «Северные потоки», а в конечном итоге возлагает ответственность за инциденты на Россию, что нелогично.