В сети высмеяли Хлои Кардашьян из-за нелепого использования фотошопа
2022-10-06
13:06
Подписчики сразу обратили внимание, что талия Хлои на фотоснимке стала нереально узкой, а плечо и рука у теледивы непропорциональны.
Интернет-пользователей насмешила Хлои Кардашьян, которая перебрала с ретушью фото, сообщает Рамблер со ссылкой на Рage Six.
Американская телезвезда и бизнесвумен недавно выложила новый снимок, где она позирует в обтягивающем комбинезоне, который подчеркивает ее стройную фигуру.
Но подписчики сразу обратили внимание, что талия Хлои на фотоснимке стала нереально узкой, плечо и рука у теледивы непропорциональны по отношению к остальному телу. При этом стены и камин, на фоне которых девушка позировала, заметно «поплыли».
Хлои Кардашьян, чтобы остановить поток хейта, удалила публикацию. Звезда также заявила, что никогда не загружала это фото в соцсети.
«Я никогда не выкладывала это фото. Где доказательства, что это сделала я? Люди такие странные», — так написала Хлои Кардашьян в своем блоге.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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