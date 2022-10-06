Число погибших от стрельбы в детском саду Тайланда возросло до 36 включая 22 детей

В результате нападения бывшего полицейского на детский сад в Тайланде скончалось уже 36 человек.

Утром 6 октября бывший тайский полицейский открыл стрельбу в одном из детских садов Тайланда, в результате чего скончалось уже 36 мирных граждан, среди которых 22 ребёнка: три девочки и девятнадцать мальчиков, все остальные погибшие были взрослыми. Известно, что молодой человек также застрелил своего ребёнка и жену.

Примечательно, что ранее нападавшего уволили из полиции за его пагубную привычку употреблять наркотические средства. Власти Тайланда подозревают, что в момент нападения на ясли преступник также был в состоянии наркотического опьянения.