Число погибших от стрельбы в детском саду Тайланда возросло до 36 включая 22 детей
2022-10-06
13:11
В результате нападения бывшего полицейского на детский сад в Тайланде скончалось уже 36 человек.
Утром 6 октября бывший тайский полицейский открыл стрельбу в одном из детских садов Тайланда, в результате чего скончалось уже 36 мирных граждан, среди которых 22 ребёнка: три девочки и девятнадцать мальчиков, все остальные погибшие были взрослыми. Известно, что молодой человек также застрелил своего ребёнка и жену.
Примечательно, что ранее нападавшего уволили из полиции за его пагубную привычку употреблять наркотические средства. Власти Тайланда подозревают, что в момент нападения на ясли преступник также был в состоянии наркотического опьянения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Госдеп: США не будут размещать американское ядерное оружие в Польше
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе