Младенцы в Тыграе умирают в 4 раза быстрее, чем до войны, говорится в исследовании
2022-10-06
13:16
Согласно еще неопубликованному исследованию, которым его авторы поделились с Associated Press, младенцы умирают в первый месяц жизни в четыре раза чаще, чем до войны в регионе Тыграй в Эфиопии.
Младенцы в охваченном боями регионе Тыграй в Эфиопии умирают в первый месяц жизни в четыре раза чаще, чем до того, как война отрезала доступ к большей части медицинской помощи для более чем 5 миллионов человек, согласно самому масштабному исследованию, посвященному страданиям матерей и детей.
Согласно еще неопубликованному исследованию, которым его авторы поделились с Associated Press, женщины умирают во время беременности или в течение 42 дней после родов в пять раз чаще, чем до войны, а дети в возрасте до 5 лет умирают в два раза чаще, чем до войны, часто по легко предотвратимым причинам.
Прошло почти два года с начала войны, и правительство Эфиопии изолировало регион Тыграй от остального мира, отключив основные услуги, такие как электричество, телефон, интернет и банковское обслуживание.
Смертность среди детей в возрасте до 5 лет составила 59 на 1000 живорождений, что вдвое больше, чем до войны. “Большинство причин - это болезни, которые можно предотвратить с помощью вакцин, такие как диарея, пневмония и коклюш”, - говорится в исследовании.
Опубликовано: Игнат Ветров
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