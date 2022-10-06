Россияне больше не смогут пользоваться криптовалютами на территории ЕС

В рамках восьмого пакета санкций Европейский союз (ЕС) запретил гражданам Российской Федерации владеть криптовалютными кошельками на территории стран, входящих в еврозону.

Документ на сайте Совета ЕС разъясняет, что запрет на владение и использование криптокошельков для граждан Российской Федерации на территории стран еврозоны, распространяется на любую сумму.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) объявила, что страны ЕС согласовали возимой пакет санкций в отношении России, которые включают в числе прочего и установление ограничений цен на российскую нефть (потолок цен).

При этом в Венгрии заявили, что добились отсутствия ограничений на поставки российской нефти для себя. Кроме того, венгерское правительство неоднократно заявляло, что выступает против антироссийских санкций, а премьер-министр страны Виктор Орбан считает, что санкции против России — это «выстрел себе в ногу».

Тем не менее, большинство стран ЕС поддерживает усиление экономических ограничений против России, что скорее всего приведет к новой волне энергетического кризиса. Аналитики прогнозируют, что еврозона войдет в рецессию, если не сумеет договориться с российской стороной.