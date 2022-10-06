Песков: новость о выезде 700 тыс россиян с начала мобилизации похожа на «утку»
2022-10-06
13:22
Дмитрий Песков не верит в новость о том, что с начала частичной мобилизации Россию покинули 700 тысяч человек.
6 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикации ряда западных СМИ о том, что с момента объявления частичной мобилизации в России страну покинуло свыше семиста тысяч россиян. По мнению Пескова, эти слухи вряд ли соответствуют действительности и больше похожи на "утку".
Примечательно, что в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что после старта частичной мобилизации в РФ в казахстанское государство приехало 200 тысяч россиян.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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