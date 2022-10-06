Песков: новость о выезде 700 тыс россиян с начала мобилизации похожа на «утку»

Дмитрий Песков не верит в новость о том, что с начала частичной мобилизации Россию покинули 700 тысяч человек.

6 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикации ряда западных СМИ о том, что с момента объявления частичной мобилизации в России страну покинуло свыше семиста тысяч россиян. По мнению Пескова, эти слухи вряд ли соответствуют действительности и больше похожи на "утку".

Примечательно, что в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что после старта частичной мобилизации в РФ в казахстанское государство приехало 200 тысяч россиян.