Мария Захарова утверждает, что украинское правительство мстит жителям ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья за то, что они решили присоединиться к России.

Днём четверга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что нацистские формирования по приказу Киева откровенно мстят жителям территории, которые сделали свой выбор в пользу РФ и стали российскими гражданами.

Захарова считает, что в Киеве не могут смириться с тем, что четыре некогда украинских региона по итогам референдумов в Донецкой, Луганской Народных республиках, Херсонщине и Запорожье эти территории стали частью России.