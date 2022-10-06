Захарова: Киев мстит жителям новых регионов РФ за их выбор на референдуме

2022-10-06

13:26

Мария Захарова утверждает, что украинское правительство мстит жителям ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья за то, что они решили присоединиться к России.

Днём четверга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что нацистские формирования по приказу Киева откровенно мстят жителям территории, которые сделали свой выбор в пользу РФ и стали российскими гражданами.

Захарова считает, что в Киеве не могут смириться с тем, что четыре некогда украинских региона по итогам референдумов в Донецкой, Луганской Народных республиках, Херсонщине и Запорожье эти территории стали частью России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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