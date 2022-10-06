Гагарина изменилась до неузнаваемости из-за резкого похудения артистки
2022-10-06
13:31
Певица Полина Гагарина опубликовала новые снимки в сети. Блондинка сильно похудела.
Певица Полина Гагарина выложила очередной свой снимок в соцсети. Фанаты артистки считают, что знаменитая блондинка резко похудела.
Артистка также выложила ролик, где она находится в звукозаписывающей студии и делится набросками новой композиции. Исхудавшая звезда сцены двигается в такт музыке на видео.
Поклонники всерьез обеспокоены болезненной худобой знаменитости, которая предвещает ей большие проблемы со здоровьем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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