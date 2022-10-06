МИД РФ: Россия расценивает учения США и Японии как угрозу своей безопасности
2022-10-06
13:34
Пресс-служба российского МИДа сообщила об отношении правительства страны к совместным военным учениям России и США.
6 октября Министерство иностранных дел России опубликовало новый пресс-релиз, в котором уведомило администрации Вашингтона и Токио о том, что Москва расценивает американо-японские военные учения как серьёзную угрозу безопасности российскому государству и повод для эскалации во взаимоотношениях с этими странами.
Также в МИД России подчеркнули, что проинформировали о своей позиции коллег из Японии и США, посоветовав им отнестись серьёзно к предупреждению Кремля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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