МИД РФ: Россия расценивает учения США и Японии как угрозу своей безопасности

Пресс-служба российского МИДа сообщила об отношении правительства страны к совместным военным учениям России и США.

6 октября Министерство иностранных дел России опубликовало новый пресс-релиз, в котором уведомило администрации Вашингтона и Токио о том, что Москва расценивает американо-японские военные учения как серьёзную угрозу безопасности российскому государству и повод для эскалации во взаимоотношениях с этими странами.

Также в МИД России подчеркнули, что проинформировали о своей позиции коллег из Японии и США, посоветовав им отнестись серьёзно к предупреждению Кремля.