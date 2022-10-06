Захарова нашла связь между ЧП на «Северном потоке» и малайзийским Boeing

Сотрудник МИД России Мария Захарова рассказала о параллелях в расследовании инцидентов на "Северных потоках" и сбитом Боинге малазийской авиакомпании.

В ходе брифинга от 06.10.22 Мария Захарова сообщила, что обнаружила связь между ходом расследования подрыва российских газопроводов "Северный поток" и расследованием теракта со сбитым малазийским Боингом в 2014 году. По словам Захаровой, к обоим расследованиям западные политики категорически не допускали российских экспертов.

Мария Захарова уверена, что недопуск россиян к анализу ситуации с "Северными потоками" указывает на то, что западным спецслужбам есть что скрывать.