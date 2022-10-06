Пушилин: Краснолиманское направление остается самым сложным

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что направление Красного Лимана остается самым сложным, однако в настоящее время ситуация стабилизируется.

Пушилин отметил, что несмотря на существующие сложности на Краснолиманском направлении, ситуация на местах продолжает стабилизироваться. По его словам, российская армия и союзные силы остаются на местах.

Глава ДНР также рассказал, что в районе населенного пункта Кременная на территории республики, начала выстраиваться линия обороны. Кроме того, российская армия, по словам Пушилина, стягивает дополнительную военную технику.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что по направлению Красного Лимана в районе населенного пункта Торского было уничтожено около 120 военнослужащих ВСУ и 14 единиц бронерованной техники.

Украинская сторона не сообщает о потерях личного состава и военной техники в ходе наступательных операций. Данные приводятся из скобок российского оборонного ведомства и открытых источников.