Медведев: Запад использует Украину как расходный материал в борьбе с Россией
2022-10-06
13:42
Бывший российский президент Дмитрий Медведев утверждает, что западные лидеры используют украинских граждан в своих корыстных целях для нанесения максимального ущерба Москве.
6 октября заместитель председателя Совбеза РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что коллективный Запад использует украинское государство как техническое средство для достижения своих целей, а украинцы выступают расходным материалом США и НАТО в борьбе с Россией.
По мнению Медведева, противники России специально избрали Украину театром для военных действий, желая нанести максимальный ущерб российскому государству в ходе специальной военной операции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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