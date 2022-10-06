Медведев: Запад использует Украину как расходный материал в борьбе с Россией

Бывший российский президент Дмитрий Медведев утверждает, что западные лидеры используют украинских граждан в своих корыстных целях для нанесения максимального ущерба Москве.

6 октября заместитель председателя Совбеза РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что коллективный Запад использует украинское государство как техническое средство для достижения своих целей, а украинцы выступают расходным материалом США и НАТО в борьбе с Россией.

По мнению Медведева, противники России специально избрали Украину театром для военных действий, желая нанести максимальный ущерб российскому государству в ходе специальной военной операции.