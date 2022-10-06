Мирошник: в городах ЛНР Кременная и Сватово началась эвакуация

Росол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о старте эвакуации в Сватово и Крменной.

Днём 6 октября представитель Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник публично заявил, что в таких городах ЛНР как Кременная и Сватово началась эвакуация населения. По словам Мирошника, в первую очередь из Сватово и Кременной эвакуируются сотрудники организаций медицинской и социальной сферы.

Примечательно, что Родион Мирошник не стал уточнять причины эвакуации граждан из данных городов Луганщины, находящихся под контролем России, однако аналитики сходятся во мнении, что армия Украины может вскоре начать наступление в регионе.