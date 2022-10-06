Рогов: ВСУ планируют высадить десант около Запорожской АЭС
2022-10-06
13:50
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская сторона собирается высадить десант около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Рогов также заявил об усилении интенсивности обстрелов города Энергодар и его окрестностей в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, ВСУ прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра.
После того, как места для форсирования найдется, украинская сторона планирует высадить десант в окрестностях Запорожской АЭС. Рогов считает, что ВСУ может предпринять попытку захвата атомной электростанции и стратегических объектов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» добавил, что спецслужбы Украины интересуются способностью Запорожской атомной электростанции «выдержать затопление». Он не уточнил, с какой целью собирается данная информация.
В конце сентября Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают в Запорожскую область около 450 военнослужащих из сил специального назначения. Какие операции они планируют проводить также не сообщается.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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