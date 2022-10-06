Гостелевидение Ирана показало сюжет о задержанных французских шпионах

Сайт арабоязычного канала официального иранского телевидения «Аль-Алам» в четверг, 6 октября, показал сюжет с признанием в шпионаже двух французов, арестованных в мае в Иране.

В видеомонтаже франкоязычная женщина утверждает, что она Сесиль Колер и является офицером оперативной разведки DGSE, французской службы внешней разведки.

Иран объявил 11 мая об аресте двух европейцев, которые въехали в страну с целью вызвать хаос и дестабилизировать общество. Французские власти со своей стороны осудили арест безосновательно и потребовали их немедленного освобождения. Затем в начале июля Тегеран обвинил в подрыве безопасности страны двух французских профсоюзных деятелей, арестованных в мае.

Источник во французском профсоюзе сообщил, что это Сесиль Колер, представитель профсоюза учителей Fnec FP-FO, и ее супруг Жак Пэрис. Она уточнила, что в момент задержания они были на экскурсии в Иране во время пасхальных каникул.

В опубликованной в четверг записи женщина утверждает, что они с мужем находились в Иране, чтобы подготовить условия для революции и свержения исламского иранского режима.

Они должны были, согласно его заявлениям, финансировать забастовки и демонстрации и даже использовать оружие «для борьбы с полицией». По словам человека, показанного на видео, который также говорит по-французски, целью DGSE было оказание давления на правительство Ирана.