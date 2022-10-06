Гостелевидение Ирана показало сюжет о задержанных французских шпионах
2022-10-06
13:50
Сайт арабоязычного канала официального иранского телевидения «Аль-Алам» в четверг, 6 октября, показал сюжет с признанием в шпионаже двух французов, арестованных в мае в Иране.
В видеомонтаже франкоязычная женщина утверждает, что она Сесиль Колер и является офицером оперативной разведки DGSE, французской службы внешней разведки.
Иран объявил 11 мая об аресте двух европейцев, которые въехали в страну с целью вызвать хаос и дестабилизировать общество. Французские власти со своей стороны осудили арест безосновательно и потребовали их немедленного освобождения. Затем в начале июля Тегеран обвинил в подрыве безопасности страны двух французских профсоюзных деятелей, арестованных в мае.
Источник во французском профсоюзе сообщил, что это Сесиль Колер, представитель профсоюза учителей Fnec FP-FO, и ее супруг Жак Пэрис. Она уточнила, что в момент задержания они были на экскурсии в Иране во время пасхальных каникул.
В опубликованной в четверг записи женщина утверждает, что они с мужем находились в Иране, чтобы подготовить условия для революции и свержения исламского иранского режима.
Они должны были, согласно его заявлениям, финансировать забастовки и демонстрации и даже использовать оружие «для борьбы с полицией». По словам человека, показанного на видео, который также говорит по-французски, целью DGSE было оказание давления на правительство Ирана.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
The Anchorage Daily News: Двое россиян сбежали от мобилизации на Аляску на лодке через Берингово море
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе