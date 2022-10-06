Плохая мать: Саша Черно предпочитает зарабатывать, а не воспитывать сына
2022-10-06
13:52
Экс-участница "Дома 2" Саша Черно не возражает, чтобы её считали плохой матерью. Звезда телестройки считает, что лучше ребёнка обеспечить финансово, чем плохо воспитывать.
Блогер Александра Черно поведала подписчикам, что материнство ей даётся нелегко.
Саша в личном блоге часто выкладывает ролики с 2-ухлетним сыном Стефаном, где мальчик то капризничает за обедом, то мучает домашнего питомца.
Черно-Оганесян жалуется на непростой период в свой жизни, просит поклонников порекомендовать ей профессионала - педагога - "супер-няню".
Она написала в соцсети."Меня саму толком не воспитывали.
Я не умею, честно говорю. Можете считать меня плохой мамой, но я лучше обеспечу сына финансово, чем неправильно воспитаю".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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