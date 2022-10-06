Северная Корея запустила еще две ракеты, обвиняя Сеул и Вашингтон

В четверг Северная Корея запустила две новые баллистические ракеты, в тот момент, когда Совет Безопасности ООН собрался в Нью-Йорке, чтобы обсудить запуск еще одной северокорейской ракеты, пролетевшей над Японией двумя днями ранее.

По данным южнокорейской армии, в четверг утром из-за Пхеньяна в сторону Японского моря были запущены две ракеты малой дальности. Береговая охрана Японии подтвердила, что обнаружила эти снаряды. Согласно анализу, южнокорейских военных, первая ракета пролетела 350 километров на максимальной высоте около 80 километров. Второй пролетел расстояние 800 километров на высоте 60 километров.

Этот шестой запуск менее чем за две недели является «абсолютно неприемлемым», немедленно отреагировал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Во вторник ракета «Хвасон-12» пролетела над Японией и преодолела около 4600 км, что, по данным Сеула и Вашингтона, вероятно, является самым большим расстоянием, которое Пхеньян когда-либо преодолел в ходе своих испытаний. Впервые за пять лет северокорейская ракета пролетела над территорией Японии.

Северная Корея, которая в сентябре приняла новую доктрину, делающую ее статус ядерной державы «необратимой», в этом году активизировала свои стрельбы и впервые с 2017 года запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).