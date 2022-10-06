Песков: Маск констатировал реальность, сказав о желании Донбасса быть с Россией
2022-10-06
14:05
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оценил высказывание Илона Маска о том, что население восточных регионов Украины симпатизирует российскому государству.
Днём 6 октября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что американский предприниматель Илон Маск, который сегодня заявил о желании жителей восточной Украины и Донбасса быть в составе России, банально констатировал реальность.
По словам Пескова, жители данных регионов с незапамятных времён считали себя русскими и хотели жить в составе России, о чём хорошо информирован Маск, знакомый с историей. Примечательно, что накануне Илон Маск также предложил Киеву отказаться от любых претензий на Крым, назвав его российским.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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