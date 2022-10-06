Депутаты Европарламента предупреждают Тайвань о нежелательной эскалации

По мнению депутатов Бундестага, усиление дислокации китайских военных в непосредственной близости от Тайваня также увеличивает риск нежелательных инцидентов.

«Когда количество целенаправленных операций увеличивается, всегда существует риск того, что что-то непреднамеренно выйдет из-под контроля», — заявил в четверг прессе в Тайбэе председатель комитета Бундестага по отношениям с Тайванем Клаус Петер Вилш.

Хотя всегда скрытая угроза со стороны Китая принципиально не изменилась, она стала «более осязаемой и ясной», заявил политик ХДС. По словам Катрин Будде (СДПГ), заместителя председателя Парламентского круга друзей, международное внимание также изменилось после российского вторжения в Украину. Все сейчас думают, что нечто подобное «происходит и в других местах».

Шесть депутатов Бундестага от всех фракций завершили свой пятидневный визит на Тайвань в четверг, что также вызвало недовольство Пекина. Руководство Китая решительно отвергает подобные официальные контакты других стран с Тайбэем и выразило протест против визита. «Мы были удивлены, что другие штаты сказали нам, куда нам следует ехать», — сказал депутат от СДПГ Бадде. Но Бундестаг решает это сам.

Депутатов приняли президент Цай Инвэнь, вице-президент, глава парламента и министр иностранных дел. По словам Вилша, первый визит с начала пандемии в 2019 году демонстрирует «возвращение к нормальной жизни». Обмен парламентами продолжится после перерыва. После визита Комитета по правам человека в ближайшие недели на следующий год запланирован визит молодых членов Бундестага на Тайвань. В Берлин также была приглашена Ассоциация дружбы тайваньского парламента по связям с Германией.