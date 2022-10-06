Нобелевская премия по литературе досталось писательнице Анни Эрно

2022-10-06

14:11

Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2022 году.

Днём 6 октября пресс-служба Нобелевского комитета опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявила, что в 2022 году Нобелевская премия по литературе присуждается гражданке Франции Анни Эрно.

В пояснительной записке комитета утверждается, что Эрно продемонстрировала хирургическую проницательность и мужество честного писателя, за что и была удостоена одной из высших наград в области литературы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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