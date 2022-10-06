Нобелевская премия по литературе досталось писательнице Анни Эрно
2022-10-06
14:11
Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2022 году.
Днём 6 октября пресс-служба Нобелевского комитета опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявила, что в 2022 году Нобелевская премия по литературе присуждается гражданке Франции Анни Эрно.
В пояснительной записке комитета утверждается, что Эрно продемонстрировала хирургическую проницательность и мужество честного писателя, за что и была удостоена одной из высших наград в области литературы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
The Anchorage Daily News: Двое россиян сбежали от мобилизации на Аляску на лодке через Берингово море
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе