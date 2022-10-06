В Беларуси с 6 октября введен полный запрет на повышение цен

2022-10-06

14:12

Александр Лукашенко запретил повышать цены на продукцию в Беларуси с 6 октября.

Сегодня, 6 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по финансовому сектору.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, глава государства распорядился ввести запрет на повышение цен.

Решением президента с 6 октября 2022 года в Беларуси запрещается повышать цены на товары.

"С сегодняшнего дня (с 6 октября 2022 года) запрещен всякий рост цен. За исключением индивидуальных решений министра или председателя облисполкома. За нарушение - ответственность Генпрокуратуры и КГК - задержания и уголовные дела. Ответственность по всей вертикали", - сказано в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира









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