ISW: Путин готовится уволить Шойгу с должности министра обороны России

Британский институт изучения войны ISW утверждает, что Владимир Путин подготавливает увольнение Сергея Шойгу.

В четверг днём пресс-служба британского института анализа войны ISW опубликовала сообщение, в котором заявила, что Владимир Путин якобы намерен уволить Сергея Шойгу с должности главы Минобороны России, переложив на него все неудачи российской армии в специальной военной операции на территории Украины.

По данным ISW, также Путин хочет, чтобы ошибки, допущенные при частичной мобилизации в РФ, выглядели как тактические просчёты Шойгу. Вместе с тем в Кремле и Министерстве обороны России информация ISW не подтверждалась, ввиду чего она может оказаться ложной.