ISW: Путин готовится уволить Шойгу с должности министра обороны России
2022-10-06
14:19
Британский институт изучения войны ISW утверждает, что Владимир Путин подготавливает увольнение Сергея Шойгу.
В четверг днём пресс-служба британского института анализа войны ISW опубликовала сообщение, в котором заявила, что Владимир Путин якобы намерен уволить Сергея Шойгу с должности главы Минобороны России, переложив на него все неудачи российской армии в специальной военной операции на территории Украины.
По данным ISW, также Путин хочет, чтобы ошибки, допущенные при частичной мобилизации в РФ, выглядели как тактические просчёты Шойгу. Вместе с тем в Кремле и Министерстве обороны России информация ISW не подтверждалась, ввиду чего она может оказаться ложной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
The Anchorage Daily News: Двое россиян сбежали от мобилизации на Аляску на лодке через Берингово море
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе