На подводном газопроводе Sabah-Sarawak в Малайзии обнаружена утечка, поставки СПГ под вопросом

Компания Petronas объявила форс-мажор по поставкам газа на завод СПГ Malaysia LNG, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря японской Mitsubishi Corp.

Малазийская Petronas объявила форс-мажор по экспорту СПГ из-за обнаруженной утечки в подводном газопроводе.

Под удар попадет Япония, которой придется искать сжиженный газ на спотовом рынке, на котором активно закупается Европа.

Пресс-секретарь добавил, что малазийская компания также объявила форс-мажор и по поставкам СПГ своим клиента, включая японские компании.



«Еще один удар по мировым поставкам газа. Сбой может интенсифицировать охоту за СПГ», — пишет в Twitter репортер Bloomberg Стефен Стапжинский. Он отмечает, что до конца года только Япония потеряет около 10 грузов (около 1 млрд кубометров газа).

С одной стороны, остановка завода СПГ в Малайзии может ударить по Европе, так как Японии придется выкупать покупать газ на спотовом рынке, где осуществляет сейчас активные закупки трейдеры из ЕС, и правительство уже выделило кредит японской Jera в $ 900 млн на закупку дополнительных объемов. Под них может попасть и СПГ, который Китай сейчас перепродает в страны ЕС.

С другой, вырастет привлекательность СПГ проекта «Сахалин — 2». Японские компании сохранили свои доли участия и контракты на поставку, но в новом операторе «Сахалинская энергия» жаловались, что есть проблемы со сбытом спотовых партий.