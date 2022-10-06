Россия отменила таможенный контроль с ДНР, ЛНР, Херсоном и Запорожьем
2022-10-06
14:24
Федеральная таможенная служба России объявила об упразднении таможенного контроля на границе с регионами, недавно ставшими частью российских территорий.
6 октября Федеральная служба таможенного контроля России обнародовала пресс-релиз, в котором сообщила, что сегодня официально состоялась ликвидация таможни с Донецкой и Луганской Народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями, которые 30 сентября вошли в состав РФ по итогам референдумов.
Примечательно, что накануне глава ДНР Денис Пушилин также заявил об уничтожении таможни на границе республики и России, однако подчеркнул, что некоторое время при въезде в РФ с донецких территорий в целях безопасности будут проверять паспорта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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