Россия отменила таможенный контроль с ДНР, ЛНР, Херсоном и Запорожьем

Федеральная таможенная служба России объявила об упразднении таможенного контроля на границе с регионами, недавно ставшими частью российских территорий.

6 октября Федеральная служба таможенного контроля России обнародовала пресс-релиз, в котором сообщила, что сегодня официально состоялась ликвидация таможни с Донецкой и Луганской Народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями, которые 30 сентября вошли в состав РФ по итогам референдумов.

Примечательно, что накануне глава ДНР Денис Пушилин также заявил об уничтожении таможни на границе республики и России, однако подчеркнул, что некоторое время при въезде в РФ с донецких территорий в целях безопасности будут проверять паспорта.