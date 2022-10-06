Честно о грязном закулисье: Цискаридзе написал книгу о годах, проведённых в Большом театре

2022-10-06

14:25

Артист балета, а ныне ведущий программы "Сегодня вечером" на Первом канале Николай Цискаридзе поведал о наболевшем.

Николай Цискаридзе выпустил автобиографическую книгу "Мой театр" о годах, которые артист провёл в Большом театре.

Повествование охватывает период более, чем 20 лет артиста с 1985 по 2003 годы. Рассказ свой артист начал с детства, потом было приглашение в Большой театр, гастроли за рубежом и многое другое.

Интересно, что написать мемуары помогла Цискаридзе пандемия, во время которой он грустил и очень скучал.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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