Честно о грязном закулисье: Цискаридзе написал книгу о годах, проведённых в Большом театре
2022-10-06
14:25
Артист балета, а ныне ведущий программы "Сегодня вечером" на Первом канале Николай Цискаридзе поведал о наболевшем.
Николай Цискаридзе выпустил автобиографическую книгу "Мой театр" о годах, которые артист провёл в Большом театре.
Повествование охватывает период более, чем 20 лет артиста с 1985 по 2003 годы. Рассказ свой артист начал с детства, потом было приглашение в Большой театр, гастроли за рубежом и многое другое.
Интересно, что написать мемуары помогла Цискаридзе пандемия, во время которой он грустил и очень скучал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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