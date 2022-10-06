Песков: расследование ЧП на «Северных потоках» невозможно без участия России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объективное расследование чрезвычайного происшествия на «Северных потоках» невозможно без участия России.

Песков подчеркнул, что официальная Москва считает невозможным проведение каких-либо объективных расследований инцидентов на нитках газопроводов «Северные потоки» без участия российской стороны.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала стремление Запада не допускать Россию к расследованию инцидентов на «Северных потоках». По ее словам, недопуск к расследованию только подтверждает, что Западу есть что скрывать.

Захарова считает, что такие действия Запада не стали неожиданностью, так как это «классика жанра». Она напомнила, что Россию также недопустимо к расследованию крушения малазийского самолета на востоке Украины в 2014 году без объективных на то причин.

Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что официальная Москва рассматривает все опции для расследования инцидентов на газопроводах «Северные потоки». При этом пока Россия не допущена к расследованию в суверенных водах стран, где произошло ЧП.