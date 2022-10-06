МИД России напомнил Еревану и Баку о содействии в разрешении конфликта

2022-10-06

14:55

Москва проводит комплекс мер, которые призваны нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией, отметила спикер МИД России Мария Захарова.

«Наши всеобъемлющие предложения переданы Баку и Еревану», — заявила Захарова.

Захарова напомнила, что сторонам необходимо придерживаться достигнутых трехсторонних договоренностей между Арменией, Азербайджаном и Россией, заключенных 9 ноября 2020 года и 11 января и 26 ноября 2021 г.


 

Опубликовано: Тарас Медведев









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