МИД России напомнил Еревану и Баку о содействии в разрешении конфликта

Москва проводит комплекс мер, которые призваны нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией, отметила спикер МИД России Мария Захарова.

«Наши всеобъемлющие предложения переданы Баку и Еревану», — заявила Захарова.

Захарова напомнила, что сторонам необходимо придерживаться достигнутых трехсторонних договоренностей между Арменией, Азербайджаном и Россией, заключенных 9 ноября 2020 года и 11 января и 26 ноября 2021 г.



