Бузова показала свои ноги в жутких синяках и ссадинах, разместив фото в сети
2022-10-06
15:05
Никто не мог понять, как и где Ольге Бузовой удалось так покалечиться... Ноги звезды усеяны огромными синяками и ссадинами.
Ольга Бузова попала в список Forbes как самая богатая женщина РФ. Но путь к успеху и деньгам сложен и тернист.
Это и пыталась показать Бузова, опубликовав на своей странице в запрещённой сегодня в РФ сети снимок, где все ноги знаменитости "украшены" гигантскими синяками и ссадинами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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