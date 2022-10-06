Бузова показала свои ноги в жутких синяках и ссадинах, разместив фото в сети

2022-10-06

15:05

Никто не мог понять, как и где Ольге Бузовой удалось так покалечиться... Ноги звезды усеяны огромными синяками и ссадинами.

Ольга Бузова попала в список Forbes как самая богатая женщина РФ. Но путь к успеху и деньгам сложен и тернист.

Это и пыталась показать Бузова, опубликовав на своей странице в запрещённой сегодня в РФ сети снимок, где все ноги знаменитости "украшены" гигантскими синяками и ссадинами.

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    Фото звезда экрана и сцены подписала так: "Успех - это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль.

    Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели. И это того стоит".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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