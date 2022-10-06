Reuters: число жертв нападения на детский центр в Тайланде достигло 38

Издание Reuters сообщает о гибели 38 человек в результате нападения бывшего полицейского на ясли в Тайланде.

Днём четверга американская газета Reuters сообщила, что сегодня в Тайланде бывший тайский полицейский пришёл в местный детский центр, вооружившись оружием. Открыв беспорядочную стрельну, нападавший убил не менее 38-ми человек, из которых как минимум 22 являлись детьми.

По данным Reuters, перед походом в детский центр экс-полицейский убил свою жену и ребёнка, а после совершения преступления в яслях покончил с собой.